Москва4 сен Вести.Песенный фестиваль "Новая волна" является возможностью творческого эксперимента, заявил в комментарии ИС "Вести" певец, член жюри конкурса молодых исполнителей Филипп Киркоров.

Каждая "Новая волна" - это эксперимент для меня, творческий, театральный. Это великолепная возможность искать свои музыкальные формы, музыкальные направления, делать премьеры сказал он

Председатель "Новой волны" композитор Игорь Крутой отметил, что ему нравится отношение артистов к этому конкурсу.

Аранжировки, костюмы, номера поставлены. Мне нравится очень отношение артистов и к Казани, и к "Новой волне" заявил он

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна – 2026" проходил в Казани с 20 по 26 августа. Церемония закрытия фестиваля в эфире "России 1" была показана 4 сентября.