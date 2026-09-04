Москва4 сенВести.Песенный фестиваль "Новая волна" является возможностью творческого эксперимента, заявил в комментарии ИС "Вести" певец, член жюри конкурса молодых исполнителей Филипп Киркоров.
Каждая "Новая волна" - это эксперимент для меня, творческий, театральный. Это великолепная возможность искать свои музыкальные формы, музыкальные направления, делать премьерысказал он
Председатель "Новой волны" композитор Игорь Крутой отметил, что ему нравится отношение артистов к этому конкурсу.
Аранжировки, костюмы, номера поставлены. Мне нравится очень отношение артистов и к Казани, и к "Новой волне"заявил он
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна – 2026" проходил в Казани с 20 по 26 августа. Церемония закрытия фестиваля в эфире "России 1" была показана 4 сентября.