Москва16 июн Вести.Сын режиссера Алексея Балабанова Федор рассказал ИС "Вести", как помогал скульптору Мейраму Баймуханову в создании памятника режиссеру.

На памятнике все хотели видеть молодого Балабанова, но в интернете не было таких фотографий. Снимками поделился сын режиссера.

Хотелось, чтобы Балабанов был молодым, энергичным, потому что Свердловск, "Брат"[фильм Балабанова] – это период его максимальной энергетики, максимальной, так сказать, творческого рассвета. И поэтому принес, конечно, молодые фотографии, которых нет в интернете, поэтому Мейрам нигде не мог их найти. И это очень сильно помогло ему увидеть какие-то нюансы, вещи