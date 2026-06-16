Памятник Алексею Балабанову открыли у Дворца молодежи в Екатеринбурге На Урале увековечили память режиссера Алексея Балабанова

Москва16 июн Вести.В Екатеринбурге состоялось открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову работы скульптора Мейрама Баймуханова. Об этом сообщает РИА Новости.

Почтить память знаменитого уральского кинематографиста собрались сотни жителей города.

Перед собравшимися выступили режиссер Никита Михалков, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, родственники режиссера и писатель и общественный деятель Александр Проханов говорится в сообщении

Спикеры тепло отзывались о режиссере и подчеркивали, насколько значимо, что памятник появился на Урале — на родине мастера.

Скульптуру установили возле Дворца молодежи. Композиция изображает молодого Балабанова в пустом грузовом трамвае: бронзовый вагон воспроизводит тот самый, на котором Данила Багров (герой балабановского фильма "Брат") спасался от преследователей. Памятник насыщен деталями — в нем есть отсылки к киноработам режиссера, эпизодам его жизни и рок‑культуре.