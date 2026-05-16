В Екатеринбурге отметили вековой юбилей ветерана ВОВ Дмитрия Суворова

Москва16 мая Вести.Ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Суворова поздравили со 100-летним юбилеем, сообщает ИС "Вести".

В Екатеринбурге в честь ветерана представили премьеру спектакля "С чего начинается Родина". В основу пьесы легли мемуары Суворова.

Также была презентована новая книга Дмитрия Суворова, в которую вошли все воспоминания и переживания ветерана. Среди иллюстраций детские рисунки о том, каким они видят воина, который будучи разведчиком-мотоциклистом, участвовал в освобождении Минска в годы ВОВ.

Всем большое спасибо за внимание ко мне как к ветерану. Победитель не я, а победитель весь советский народ, родители ваши, близкие поблагодарил Суворов за поздравления

Ранее 102-летний ветеран из Узбекистана Акмаль Акрамов заявил, что победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря "честной, благодарной" дружбе братских народов.