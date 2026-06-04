Москва4 июн Вести.Памятник народному артисту РСФСР Анатолия Кузнецова, прославившегося ролью красноармейца Федора Сухова в фильме "Белое солнце пустыни", пришел в аварийное состояние.

Анатолий Кузнецов ушел из жизни в 2014 году, а спустя два года на его могиле появился памятник работы скульптора Андрея Орлова. Средства на его создание — около полутора миллионов рублей — тогда собирали при активном содействии актера Василия Ланового, который привлек в качестве спонсора компанию по производству минеральных удобрений, поскольку у семьи покойного не было необходимых финансов.

Установленная десять лет назад скульптура из белого мрамора заметно наклонилась, повторив очертания Пизанской башни, сообщает KP.RU.

Скульптор Андрей Орлов пояснил, что крен возник из-за более позднего подзахоронения на участке. Он рассказал, что изначально под мраморную фигуру заложили прочный и надежный фундамент. Однако после смерти вдовы актера, Александры Ляпидевской, их дочь Ирина настояла на традиционном захоронении матери непосредственно рядом с отцом. По словам мастера, он заранее предупреждал наследницу о неизбежности проседания грунта и сползания основы памятника при таком решении, предлагая провести кремацию, но его доводы не были услышаны. Через несколько лет фундамент деформировался, вызвав наклон скульптуры.

Орлов отметил, что для исправления дефекта требуется полный демонтаж памятника, разбор старого основания и повторная заливка фундамента, что повлечет за собой значительные расходы. Кроме того, скульптор признался, что изначально предлагал изготовить памятник из более долговечной бронзы. Белый мрамор, выбранный по настоянию вдовы актера, оказался крайне непрактичным: этот мягкий и пористый материал быстро сереет от уличной грязи и требует ежегодного дорогостоящего ухода и обработки специальными защитными пропитками.

В свою очередь реставратор Новодевичьего кладбища Рафаэль высказал мнение, что полной разборки конструкции можно избежать. Он предположил, что выровнять монумент реально с помощью других инженерных методов — аккуратно приподняв скульптуру и залив пустоты под фундаментом бетоном.

Ранее вдову Андрея Вознесенского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.