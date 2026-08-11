Москва11 авг Вести.Недавно российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что по окончании карьеры намерен навсегда вернуться в Москву. В беседе с КП.RU экс-премьер-министр и экс-директор ФСБ Сергей Степашин, который хорошо знает Овечкина, объяснил, почему хоккеист заслуживает высшей государственной награды.

На вопрос о растущей в мире русофобии Сергей Степашин привел пример знаменитого российского хоккеиста, который давно играет в США.

Я у Саши Овечкина несколько раз спрашивал: как к тебе американцы относятся? Говорит: да отлично. А то, что ты русский, то, что ты динамовец, то, что ты за Путина? Да все нормально, говорит поделился Степашин

Экс-премьер считает, что за то, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и за то, что в эти непростые для России и российского спорта времена с честью представляет нашу страну в США, он достоин высшей государственной награды, когда закончит играть.

Можно Героя, можно другой орден найти, красивые у нас ордена есть. Потому что все говорят: он играет на Западе, он там деньги зарабатывает, он в американской лиге играет. Ребята, он там - Россия считает Сергей Степашин

Ранее стало известно, что помимо Александра Овечкина еще четверо российских хоккеистов являются главными кандидатами на включение в Зал хоккейной славы. Это вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский, а также нападающие Никита Кучеров и Евгений Малкин.