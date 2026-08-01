Овечкин назвал своего любимого хоккеиста Овечкин признался, что его любимый хоккеист – Лемье

Москва1 авг Вести.Любимый хоккеист российского нападающего Washington Capitals Александра Овечкина – Марио Лемье. Об этом капитан американской команды рассказал в интервью на YouTube-канале Fonbet.

Лемье провел 18 сезонов в NHL в составе Pittsburgh Penguins и дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок – в 1991 и 1992 годах. Еще три чемпионских титула он завоевал уже в качестве владельца клуба – в 2009, 2016 и 2017 годах.

Овечкин выступает за Washington Capitals с 2005 года с перерывом на сезон-2012/13, когда из-за локаута играл за московское "Динамо". 2 июля американский клуб продлил контракт с 40-летним форвардом еще на один сезон.

Ранее Овечкин вошел в список предварительного состава сборной мира на Матч всех звезд. Турнир состоится в 2027 году.