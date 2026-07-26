Овечкин, Кучеров и еще четверо россиян попали в состав сборной Матча звезд-2027 НХЛ включила Овечкина, Кучерова и других россиян в состав сборной Матча звезд

Москва26 июл Вести.Национальная хоккейная лига (НХЛ) обнародовала предварительный состав сборной мира на Матч всех звезд, который пройдет в 2027 году. В числе прочих в список вошли шесть представителей России.

Среди россиян, попавших в предполагаемую заявку, — нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон"), Никита Кучеров и Артемий Панарин ("Тампа" и "Лос-Анджелес" соответственно), Кирилл Капризов ("Миннесота"), а также вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа"). Всего в состав сборной мира вошли 11 хоккеистов. Также в команду включены представители Германии, Швейцарии, Словакии и Чехии — Леон Драйзайтль, Нико Хишир, Юрай Слафковски, Мартин Нечас и Давид Пастрняк.

В 2027 году Матч звезд НХЛ впервые пройдет в обновленном формате. Вместо традиционных матчей звездных команд состоится круговой турнир "3 на 3", в котором примут участие пять сборных: Канады, Финляндии, Швеции, США и сборная мира, составленная из игроков других стран (включая Россию). Каждая команда будет заявлена в количестве 11 человек — девять полевых игроков и два вратаря.