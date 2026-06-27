РИА Новости: Овечкин может приехать на финал чемпионата мира по футболу

Овечкин планирует приехать на финал ЧМ-2026 по футболу РИА Новости: Овечкин может приехать на финал чемпионата мира по футболу

Москва27 июн Вести.Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ, может побывать на финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Финальный матч турнира запланирован на 19 июля и пройдет в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси. По имеющимся данным, Овечкин в любом случае планирует прилететь в США в июле – ранее стало известно о его участии в фестивале Fanatics Fest, который состоится 18 июля в Нью-Йорке.

Александр Овечкин является абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах: на его счету 929 шайб в 1573 матчах. Прежний рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, забросившему 894 шайбы в 1487 играх.

Нынешний чемпионат мира проводится впервые в расширенном формате: в турнире участвуют 48 национальных сборных, а матчи принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. Накануне стали известны сборные, вышедшие в плей-офф ЧМ-2026.