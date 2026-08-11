Athletic: Овечкин и еще четверо россиян являются кандидатами в Зал славы НХЛ

Еще пятерых российских хоккеистов могут включить в Зал славы НХЛ Athletic: Овечкин и еще четверо россиян являются кандидатами в Зал славы НХЛ

Москва11 авг Вести.Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов являются главными кандидатами на включение в Зал хоккейной славы после завершения карьеры. Об этом пишет портал The Athletic.

Помимо Овечкина в список кандидатов включили вратарей команд "Торонто Мейпл Лифс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" Сергея Бобровского и Андрея Василевского соответственно. Также речь идет о нападающих "Тапмы" и "Питтсбург Пингвинз" Никите Кучерове и Евгении Малкине.

В настоящий момент в Зал хоккейной славы включены 11 российских хоккеистов: Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Александр Могильный, Владислав Третьяк, Александр Якушев, Сергей Зубов. Кроме того, в него вошел заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов.