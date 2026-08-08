Овечкин рассказал, что будет жить в Москве после окончания карьеры в НХЛ

Овечкин заявил, что после завершения карьеры будет жить в Москве Овечкин рассказал, что будет жить в Москве после окончания карьеры в НХЛ

Москва8 авг Вести.Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что после завершения профессиональной карьеры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он намерен вернуться в Москву.

Так Овечкин ответил на вопрос о том, где он планирует жить после завершения карьеры, передает Sport24.

Москва — мой родной город. Буду жить здесь. В Москве мои родные, близкие и друзья сказал хоккеист

В июле Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном". Как следует из заявления хоккейного клуба, он рассчитан еще на один сезон.