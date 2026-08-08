Москва8 авгВести.Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что после завершения профессиональной карьеры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он намерен вернуться в Москву.
Так Овечкин ответил на вопрос о том, где он планирует жить после завершения карьеры, передает Sport24.
Москва — мой родной город. Буду жить здесь. В Москве мои родные, близкие и друзьясказал хоккеист
В июле Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном". Как следует из заявления хоккейного клуба, он рассчитан еще на один сезон.