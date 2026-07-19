Овечкин не вернется в Россию сразу же после обновления рекорда Гретцки

Овечкин оценил возможность возвращения в Россию после обновления рекорда Гретцки Овечкин не вернется в Россию сразу же после обновления рекорда Гретцки

Москва19 июл Вести.Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оценил возможность возвращения в Россию сразу же после того, как он побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов с учетом матчей плей-офф. Об этом хоккеист рассказал в интервью Fonbet.

По словам Овечкина, сейчас его главная задача – сначала побить рекорд.

Во-первых, нужно сначала побить [рекорд], а потом уже смотреть. Но у меня контракт. Как я могу все бросить? Я сам себе не разрешу это сделать сказал он, комментируя слухи о том, что якобы вернется в Россию сразу же после обновления рекорда

При этом хоккеист заявил, что видит финал своей карьеры только в России – свой последний матч Овечкин намерен сыграть за московское "Динамо".