Москва29 июн Вести.Бывший футболист сборной Франции и клуба "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра исполнил песню "Седая ночь" в шапке-ушанке.

Спортсмен опубликовал ролик на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ), на котором пытается подпевать на русском языке. Он также признался в любви к Москве, поскольку именно в российской столице "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов в 2008 году, а сборная Франции победила в финале Чемпионата мира ‑ 2018.

Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Почему эта песня не оставляет меня в покое? подписал видео Эвра

Патрису Эвра 45 лет, он является пятикратным чемпионом, двукратным чемпионом Италии, а также победителем Лиги чемпионов.