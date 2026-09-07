Москва7 сенВести.Футбольный агент Тимур Лепсая прокомментировал состояние здоровья полузащитника московского "Спартака" Эсекьеля Барко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Барко действительно в больнице с острой формой бронхитанаписал Лепсая
Ранее сообщалось, что Барко пропустил матчи с "Оренбургом" и московским "Динамо" в Российской премьер-лиге, а также он не участвовал в матче с "Родиной" в Кубке России.
Ранее московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашней арене "бело-голубых".
До этого московский "Спартак" не сумел на своем поле обыграть "Оренбург" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.