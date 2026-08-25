Специалист назвал "Спартак" одним из претендентов на чемпионство в РПЛ Андрей Лексаков: "Спартак" может стать чемпионом

Москва25 авг Вести."Спартак", "Зенит" и "Краснодар" будут до последнего тура бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге. Такое мнение в интервью MK.RU высказал один из самых авторитетных российских специалистов в области теории и методики футбола Андрей Лексаков.

По его словам, все футбольные эксперты рады возращению "именно такого" "Спартака" в нынешнем сезоне.

Все специалисты, и я в том числе, говорят, что этот сезон может быть для "Спартака" победным. Не будем загадывать, но то, что он будет бороться до последнего тура за чемпионство с "Краснодаром" и "Зенитом" – точно на 100% сказал Лексаков

Он также добавил, что у красно-белых "очень ровный состав, ровные, по качеству, замены".

В пятом туре чемпионата России по футболу "Спартак" дома победил "Зенит" со счетом 2:0, поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. На первом месте идет "Краснодар" с 15 баллами. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (11 очков). "Зенит" расположился на четвертой позиции (9).