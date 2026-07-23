В "Спартаке" прокомментировали отказ в переигровке матча за Суперкубок России В "Спартаке" назвали ожидаемым отказ РФС в переигровке Суперкубка России

Москва23 июл Вести.В "Спартаке" не удивлены решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отказать в переигровке матча с петербургским "Зенитом" за Суперкубок России, но намерены и далее отстаивать свои интересы. Об этом заявили в пресс-службе московского клуба.

КДК отклонил апелляцию "Спартака" на результат матча ранее 23 июля. Встреча за трофей прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки "Зенита" - 4:2. "Спартак" оспорил итоги матча, отметив нарушение правил игры со стороны главного арбитра матча Евгения Буланова, который нарушил процедуру жребия перед 11-метровыми ударами.

Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу.

Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу говорится в заявлении

Ранее советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высмеял намерение "красно-белых" оспорить итоги игры.