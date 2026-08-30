Дебютный гол Даку не помог "Спартаку" обыграть "Оренбург" "Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" в шестом туре РПЛ

Москва30 авг Вести.Московский "Спартак" не сумел на своем поле обыграть "Оренбург" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. После перерыва гости вышли вперед. Руслан Куль наказал красно-белых за ошибку Кристофера Ву, забив на 66-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 76-й минуте. Новичок клуба Мирлинд Даку реализовал пенальти. Этот гол стал для него дебютным за москвичей.

В игре не принял участие полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко, пропустивший матч из-за вирусной инфекции.

Красно-белые с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург", набрав 7 баллов, идет восьмым. В следующем туре "Спартак" на выезде встретится с московским "Динамо", а оренбургские футболисты дома сыграют с тольяттинским "Акроном". Оба матча состоятся 6 сентября.