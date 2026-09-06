"Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 2:1 в московском дерби РПЛ

"Динамо" одержало третью победу подряд в РПЛ, переиграв "Спартак" "Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 2:1 в московском дерби РПЛ

Москва6 сен Вести.Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашней арене "бело-голубых".

На гол спартаковца Данила Пруцева хозяева поля ответили точными ударами Ярослава Гладышева и Артура Гомеса. На 72-й минуте за отмашку был удален нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, проводивший свой 150-й матч в РПЛ и получивший первую красную карточку в карьере.

Одержав третью победу подряд, команда Сандро Шварца набрала 13 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. "Спартак" с таким же количеством баллов идет четвертым. В следующем туре 12 сентября "Динамо" примет "Оренбург", а спартаковцы сыграют с "Ростовом".