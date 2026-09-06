"Динамо" и "Спартак" назвали стартовые составы на дерби в седьмом туре РПЛ

Тюкавин и Угальде выйдут с первых минут в матче "Динамо" — "Спартак" "Динамо" и "Спартак" назвали стартовые составы на дерби в седьмом туре РПЛ

Москва6 сен Вести.Стали известны стартовые составы московских клубов "Динамо" и "Спартак" на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет на "ВТБ Арене". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

С первых минут у хозяев поля на поле выйдут голкипер Расулов, а также полевые игроки Касерес, Рубенс, Бителло, Гомес, Глебов, Чавес, Осипенко, Рикардо, Тюкавин и Гладышев. В стартовый состав "Спартака" вошли вратарь Максименко, Ву, Джику, Зобнин, Параду, Умяров, Пруцев, Жедсон Фернандеш, Солари, Маркиньос и Угальде.

Перед началом столичного дерби "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице с 13 очками, а "Динамо" располагается на шестой строчке, имея в активе 10 баллов.