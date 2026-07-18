"Спартак" и "Зенит" определились со стартовыми составами на Суперкубок

Опубликованы составы команд на игру Суперкубка "Спартак" – "Зенит" "Спартак" и "Зенит" определились со стартовыми составами на Суперкубок

Москва18 июл Вести.Стали известны стартовые составы московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" на Суперкубок России по футболу. Об этом сообщили пресс-службы команд.

За красно-белых с первых минут сыграют Максименко, Бабич, Литвинов, Ву, Умяров, Зобнин, Мартинс, Маркиньос, Солари, Фернандеш и Барко.

У сине-бело-голубых в старте выйдут Адамов, Дивеев, Манутан, Нино, Вега, Барриос, Дркушич, Вендел, Глушенков, Педро и Соболев.

Суперкубок по футболу пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени.

В матче за трофей традиционно встречаются чемпионы страны и обладатели Кубка России. "Зенит" в прошлом сезоне стал первым в РПЛ, а спартаковцы оказались сильнее всех в кубковом турнире.