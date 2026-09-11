"Спартак" одержал победу над СКА в домашнем матче КХЛ

"Спартак" обыграл СКА со счетом 3:1 в сезоне КХЛ "Спартак" одержал победу над СКА в домашнем матче КХЛ

Москва11 сен Вести.Московский "Спартак" обыграл петербургский СКА на арене "Мегаспорт" в столице в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1.

В составе "Спартака" отметились Александр Беляев (42-я минута), Михаил Мальцев (48) и Егор Филин (60). У петербургской команды шайбу забил Скотт Уилсон (25).

Команда СКА потерпела первое поражение в текущем регулярном чемпионате, тем самым прервав серию из трех побед подряд. Теперь у петербуржцев 6 очков, они занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, а "Спартак" с 4 очками располагается на третьей строчке.

Между тем, нападающий ярославского клуба "Локомотив" Матвей Котков стал автором первой заброшенной шайбы в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги.

При этом президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что за всю историю Континентальной хоккейной лиги никому не удавалось выиграть три кубка Гагарина подряд, шанс побить этот рекорд есть у ярославского "Локомотива"