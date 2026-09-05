Москва5 сен Вести.Нападающий ярославского клуба "Локомотив" Матвей Котков стал автором первой заброшенной шайбы в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первая шайба заброшена на девятой минуте домашнего матча с челябинским клубом "Трактор".

Матвею Коткову 18 лет. В 2025 году он, будучи в составе "Локомотива", стал обладателем Кубка Харламова. Его признали самым ценным игроком плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Матч с "Трактором" – дебютный в КХЛ для юного хоккеиста.

Ранее в КХЛ рассказали о шансах "Локомотива" побить исторический рекорд лиги.