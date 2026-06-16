Мохеби стал первым игроком РПЛ с голом на ЧМ-2026

Форвард "Ростова" стал первым игроком РПЛ, забившим гол на ЧМ-2026 Мохеби стал первым игроком РПЛ с голом на ЧМ-2026

Москва16 июн Вести.Нападающий "Ростова" и сборной Ирана Мохаммад Мохеби стал первым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ), которому удалось отличиться забитым мячом на чемпионате мира 2026 года.

Форвард забил в матче первого тура группового этапа против сборной Новой Зеландии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Мохеби отличился на 64-й минуте игры и стал первым представителем РПЛ, записавшим на свой счет гол на нынешнем мировом первенстве.

В окончательные заявки участников турнира вошли 12 футболистов, выступавших в прошедшем сезоне чемпионата России. Ранее на чемпионате мира уже сыграли представители "Локомотива", "Динамо", "Зенита" и "Краснодара".

Также на турнире еще могут выйти на поле игроки "Краснодара", "Пари Нижний Новгород" и другие футболисты, ранее выступавшие в РПЛ.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 национальных сборных.