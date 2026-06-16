Футболисты Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче на ЧМ-2026 Футболисты Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Москва16 июн Вести.Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Инглвуде (США) закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл на 7-й минуте нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст. Иран сравнял счет на 33-й минуте благодаря голу Рамина Резаеиана.

Во втором тайме Джаст забил второй гол и вывел новозеландцев вперед, однако полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби, выступающий за сборную Ирана, сравнял счет на 64-й минуте.

Во втором туре Иран встретится с Бельгией, а Новая Зеландия сыграет с Египтом.

Сборные Бельгии и Египта сыграли накануне вничью со счетом 1:1. Эмам Ашур на 20-й минуте вывел египетскую команду вперед, а на 60-й минуте Мохамед Хани забил мяч в свои ворота, вернув ничейный счет.