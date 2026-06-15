Москва15 июнВести.Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Далласе закончилась со счетом 2:2.
Счет на 50-й минуте открыл защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Японский нападающий Кэито Накамура сравнял счет на 57-й минуте. Сборная Нидерландов вышла вперед на 64-й минуте благодаря голу Крисенсио Саммервилла. Однако полузащитник Японии Даити Камада сделал счет ничейным на 89-й минуте.
Команды Нидерландов и Японии представляют группу F. Другие участники группы - Тунис и Швеция - проведут матч 15 июня.
Сборная Шотландии начала с победы выступление на ЧМ-2026, обыграв команду Гаити со счетом 1:0.
Между тем футболисты сборной Австралии сенсационно переиграли сборную Турции в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.