Шотландия обыграла Гаити на чемпионате мира по футболу

Шотландия обыграла Гаити и возглавила группу С на чемпионате мира по футболу Шотландия обыграла Гаити на чемпионате мира по футболу

Москва14 июн Вести.Сборная Шотландии начала с победы выступление на чемпионате мира по футболу, обыграв команду Гаити со счетом 1:0. Матч группы С прошел в Фоксборо, штат Массачусетс, США.

Единственный мяч на 28-й минуте забил Джон Макгинн. Полузащитник вошел в историю национальной команды, став самым возрастным автором (31 год 238 дней) гола сборной Шотландии на чемпионатах мира. Он превзошел достижение Кенни Далглиша (31 год 103 дня), установленное на мировом первенстве 1982 года.

Для сборной Шотландии нынешний чемпионат мира стал первым с 1998 года. Команда Гаити принимает участие в мировом первенстве во второй раз в своей истории. Ранее гаитяне выступали на турнире в 1974 году, где потерпели три поражения на групповом этапе.

После первого тура Шотландия набрала три очка. В другом матче группы С сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью со счетом 1:1.

В следующем туре, который пройдет 20 июня, шотландцы встретятся с командой Марокко, а сборная Гаити сыграет против Бразилии.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем участвуют 48 национальных команд.