Футболисты сборной Австралии переиграли команду Турции в матче чемпионата мира

Футболисты сборной Австралии начали ЧМ с победы над командой Турции Футболисты сборной Австралии переиграли команду Турции в матче чемпионата мира

Москва14 июн Вести.Футболисты сборной Австралии сенсационно переиграли команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы D прошла 14 июня в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 2:0 в пользу австралийцев. У победителей отличились Нестори Иранкунда (27-я минута) и Коннор Меткалф (75).

Согласно данным портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков сборной Турции на ЧМ составляет более 473 млн евро. Стоимость австралийской команды же чуть выше 77 млн евро.

Команда Австралии набрала 3 очка и идет второй в таблице группы следом за сборной США (3 очка), у сборной Турции 0 баллов, как и у сборной Парагвая.

Во втором туре сборная Австралии сыграет с командой США, а сборная Турции встретится с парагвайцами.