Голы Чивича и Хиля принесли "Балтике" выездную победу над самарцами

"Балтика" обыграла "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче РПЛ Голы Чивича и Хиля принесли "Балтике" выездную победу над самарцами

Москва8 авг Вести.Калининградская "Балтика" на выезде обыграла самарские "Крылья Советов" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 8 августа завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на третьей минуте открыл защитник "Балтики" Элдар Чивич, а на 81-й минуте окончательный результат установил нападающий Брайан Хиль.

Для калининградской команды эта победа стала второй подряд, что позволило ей с шестью очками подняться на четвертое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели первое поражение в сезоне и с двумя баллами занимают десятую строчку.

В следующем туре "Балтика" сыграет с московским "Спартаком", а самарцы встретятся с махачкалинским "Динамо".