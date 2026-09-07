Игрока "Динамо" Тюкавина пригласили на заседание КДК после матча со "Спартаком"

РФС пригласила Тюкавина на КДК после удаления в матче "Динамо" - "Спартак" Игрока "Динамо" Тюкавина пригласили на заседание КДК после матча со "Спартаком"

Москва7 сен Вести.Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС после удаления в матче РПЛ против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Футболист получил приглашение на заседание за агрессивное поведение в прошедшей игре, в результате которого он получил красную карточку.

Игрок приглашен на заседание написано на сайте РФС

Кроме того, также на заседание приглашены еще два футболиста "Динамо". Речь про Андрея Лунева и Игоря Лещука. После того же матча они скандировали фанатскую кричалку, содержащую нецензурные выражения.

Заседание КДК РФС состоится 10 сентября.