Москва7 сенВести.Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС после удаления в матче РПЛ против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Футболист получил приглашение на заседание за агрессивное поведение в прошедшей игре, в результате которого он получил красную карточку.
Игрок приглашен на заседаниенаписано на сайте РФС
Кроме того, также на заседание приглашены еще два футболиста "Динамо". Речь про Андрея Лунева и Игоря Лещука. После того же матча они скандировали фанатскую кричалку, содержащую нецензурные выражения.
Заседание КДК РФС состоится 10 сентября.