Киевское "Динамо" обратилось к УЕФА из-за флага России на матче Лиги Европы Киевское "Динамо" обратилось к УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы

Москва27 июл Вести.Киевское "Динамо" обратилось к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после появления флага России на трибунах матча Лиги Европы.

Уточняется, что флаг России появился во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим ПАОКом. За греческий футбольный клуб выступает российский футболист Федор Чалов, который не участвовал в матче из-за восстановления после операции.

В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским "Динамо" предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, и дать оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны говорится в обращении

Встреча прошла 23 июля на нейтральном поле в польском городе Люблин и завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.

Ранее журналист Sky Sports Роб Харрис сообщил, что ФИФА готова обсудить в ближайшие сроки вопрос возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам после решения исполкома МОК.