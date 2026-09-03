Российский футболист "Монако" Головин может вернуться в РПЛ Nice-Matin: "Монако" намерен продать футболиста Головина в российский клуб

Москва3 сен Вести."Монако" намерен в ближайшие дни завершить продажу футболиста сборной России Александра Головина, на которого претендуют клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает французское издание Nice-Matin.

По данным источника, главными претендентами на переход Головина являются петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Монегаскский клуб намерен выручить за трансфер 30-летнего полузащитника от 20 до 25 млн евро.

Как отмечают российские СМИ и инсайдеры, основным вариантом продолжения карьеры для Головина является все-таки "Зенит".

Летнее трансферное окно в ведущих чемпионатах Европы на данный момент уже закрылось, однако в России период переходов продолжится до 11 сентября.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, до этого он играл в России за ЦСКА. Вместе с армейцами полузащитник становился чемпионом страны в сезоне-2015/16. За трансфер Головина "Монако" заплатил 30 млн евро, и это до сих пор является рекордом для переходов российских футболистов.

Всего за "Монако" Головин провел 270 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 47 голевых передач. В том числе в нынешнем сезоне на его счету один мяч и одна результативная передача в трех проведенных матчах.

В составе сборной России Головин отыграл 52 матча и забил девять мячей. Доходил до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года с российской национальной командой.