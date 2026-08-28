Аршавин назвал основных претендентов на чемпионство в РПЛ

Аршавин назвал фаворитов в гонке за чемпионство в РПЛ Аршавин назвал основных претендентов на чемпионство в РПЛ

Москва28 авг Вести.Основными претендентами на завоевание чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) остаются футбольные клубы "Краснодар", "Зенит" и "Спартак". Об этом в интервью RT заявил бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин.

Он дал свою оценку недавнему матчу между "Спартаком" и "Зенитом", назвав эту встречу образцовой с точки зрения мастерства. А затем поделился прогнозом по грядущему противостоянию в РПЛ.

Скажу так: "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" — основные претенденты на золотые медали пояснил Аршавин

Ранее похожий прогноз сделал авторитетный теоретик футбола Андрей Лексаков. По его словам, "Спартак" может провести победный сезон, но за чемпионство придется бороться с "Зенитом" и "Краснодаром".