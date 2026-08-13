Украинский футболист Забарный вырезал Сафонова с общего фото "ПСЖ" Забарный вырезал Сафонова с общего фото "ПСЖ" после победного матча

Москва13 авг Вести.Украинский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный вырезал российского вратаря Матвея Сафонова с общей фотографии футбольного клуба после победы в матче за Суперкубок УЕФА. Соответствующий кадр украинец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ).

Спортсмен поделил общее фото на два изображения, но обрезал в том месте, где стоял Сафонов. В итоге российский голкипер стал единственным игроком "ПСЖ", которого не видно на кадре.

Украинский футболист Забарный вырезал с командного фото "ПСЖ" россиянина Сафонова Фото: Илья Забарный / Соцсети

Ранее футболисты "ПСЖ" одержали победу над английским клубом "Астон Вилла" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 2:1.