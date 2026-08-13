"ПСЖ" с Сафоновым второй год подряд выиграл Суперкубок УЕФА

"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Астон Виллу" и стал обладателем Суперкубка УЕФА "ПСЖ" с Сафоновым второй год подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Москва13 авг Вести.Футболисты французского клуба "ПСЖ" одержали победу над английской командой "Астон Вилла" в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. В составе победителей голы забили Хвича Кварацхелия (20-я минута) и Дезире Дуэ (61).

Единственный мяч "Астон Виллы" забил 17-летний Брайан Маджо (45 + 1). В этом матче он обновил рекорд 68-летней давности, став самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в решающем матче европейского клубного турнира.

Ворота французского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Вместе с "ПСЖ" он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский "Арсенал" по пенальти.

"ПСЖ" второй раз в своей истории выиграл Суперкубка УЕФА. Предыдущий трофей команда завоевала в 2025 году. Тогда парижане одержали победу над английским "Тоттенхэмом" (2:2 – основное время, 4:3 – после серии пенальти).