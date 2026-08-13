Форвард "Астон Виллы" Маджо побил давний рекорд в матче с "ПСЖ" Сафонова

Игрок "Астон Виллы" забил в ворота Сафонова и обновил рекорд 68-летней давности Форвард "Астон Виллы" Маджо побил давний рекорд в матче с "ПСЖ" Сафонова

Москва13 авг Вести.Форвард английского клуба "Астон Вилла" Брайан Маджо, забив в ворота вратаря французской команды "ПСЖ" Матвея Сафонова, стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в решающем матче европейского клубного турнира.

Маджо поразил ворота россиянина на 45-й минуте матча за Суперкубок УЕФА. На время проведения встречи Маджо исполнилось 17 лет и 212 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал английскому форварду Джимми Гривзу, который отличился в первом матче финала Кубка ярмарок в 1958 году в возрасте 18 лет и 13 дней.

Рекордсменом по этому показателю для игр Суперкубка УЕФА с 1995 года являлся бывший нападающий сборной Нидерландов Патрик Клюйверт (18 лет и 327 дней).

"Астон Вилла" в этом году стала победителем Лиги Европы, а "ПСЖ" – Лиги Чемпионов. Обладатели этих трофеев каждый сезон встречаются в матче за Суперкубок УЕФА.