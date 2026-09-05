Москва5 сен Вести.Футбольный клуб "Монако" одержал волевую победу над "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Парижане вышли вперед на 31-й минуте благодаря голу Маркиньоса. После перерыва Флавиу Назинью восстановил равенство, а на 72-й минуте Станис Идумбо забил победный мяч после передачи российского полузащитника Александра Головина.

Головин провел на поле 87 минут. Ворота ПСЖ на протяжении всей встречи защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в матче второго тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Лиллем" (2:2).