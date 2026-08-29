"ПСЖ" избежал поражения от "Лилля" благодаря двум голам в добавленное время

"ПСЖ" сыграл вничью в матче чемпионата Франции с "Лиллем" "ПСЖ" избежал поражения от "Лилля" благодаря двум голам в добавленное время

Москва29 авг Вести.Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") в матче второго тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Лиллем" (2:2).

В составе "Лилля" голы забили полузащитник Хаукон Харальдссон (21-я минута) и нападающий Дилан Баква (84-я).

В составе "ПСЖ" отличились полузащитник Витинья на первой добавленной минуте и защитник Маркиньос – на пятой.

Российский вратарь "парижан" Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Действующий чемпион Франции пока не одержал побед в новом сезоне. В первом туре "ПСЖ" также сыграл вничью с "Ренном" (2:2). После двух матчей команда набрала 2 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице. "Лилль" с 4 очками возглавляет чемпионат.

В следующем туре "ПСЖ" 4 сентября примет "Монако", за день до этого "Лилль" сыграет с "Тулузой".