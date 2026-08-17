"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лансу" в матче за Суперкубок Франции "ПСЖ" с Сафоновым проиграл "Лансу" в матче за Суперкубок Франции

Москва17 авг Вести.Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") потерпел поражение от "Ланса" в матче за Суперкубок Франции и впервые проиграл матч за трофей, выставив в стартовом составе российского голкипера Матвея Сафонова.

Игра прошла на стадионе "Боллар-Делелис" в городе Ланс и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 32-й минуте забил вингер клуба Флорьян Товен.

Ворота "ПСЖ", как и 12 августа в игре за Суперкубок УЕФА, защищал Сафонов. Однако в минувшую среду его команда одержала победу со счетом 2:1. До этого россиянин помог клубу завоевать Кубок Франции (2025), Межконтинентальный кубок (2025) и выиграть Лигу чемпионов (2026).

"Ланс", основанный в 1906 году, впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции. Команда лишь во второй раз участвовала в розыгрыше этого трофея: в 1998 году клуб уступил "ПСЖ" (0:1).

Право на участие в Суперкубке "Ланс" получил благодаря победе в Кубке Франции в сезоне 2025/26, тогда как "ПСЖ" стал чемпионом страны в прошлом сезоне.

Суперкубок Франции разыгрывается с 1995 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев остается "ПСЖ", который выигрывал его 14 раз: в 1995 году, 1998 году, с 2013 года по 2020 год и непрерывно с 2022 года.