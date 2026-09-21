"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Марсель" в матче чемпионата Франции по футболу

Дерби с характером: "ПСЖ" с Сафоновым в основе одолел "Марсель" в Лиге 1 "ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Марсель" в матче чемпионата Франции по футболу

Москва21 сен Вести.Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") одержал победу над "Марселем" со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1).

Голы за команду из Парижа забили Ферран Торрес (66-я минута) и Маркиньос (74-я). В составе "Марселя" на 72-й минуте отличился Эйнджел Гомес.

Ворота "Пари Сен-Жермен" защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

После этой победы в активе "ПСЖ" 8 очков, в турнирной таблице клуб поднялся на 6-е место.

"Марсель" потерпел четвертое поражение подряд и с 3 очками занимает 17-ю позицию, находясь в зоне вылета.

В следующем туре, который пройдет 10 октября, "Пари Сен-Жермен" на своем поле, сыграет с "Ле Маном", а на следующий день "Марсель" на выезде встретится с "Труа".

В начале сентября стало известно, что Сафонов претендует на приз лучшему вратарю года имени Яшина.