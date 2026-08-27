"ПСЖ" в основном этапе Лиги чемпионов сыграет с "Барселоной" и "Манчестер Сити"

Стали известны соперники "ПСЖ" с Сафоновым в общем этапе Лиги чемпионов "ПСЖ" в основном этапе Лиги чемпионов сыграет с "Барселоной" и "Манчестер Сити"

Москва27 авг Вести.Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым по итогам жеребьевки в Монако выступит в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2026/27 против испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити". Информация опубликована на официальном сайте чемпионата.

Кроме того, "ПСЖ" сойдется в состязании с турецким "Галатасараем", за который выступает российский полузащитник Алексей Батраков, итальянскими "Рома" и "Комо", английской "Астон Виллой", испанским "Вильярреалом" и словацким "Слованом".

Ранее определились все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.