Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27 УЕФА: российские футбольные клубы не примут участие в еврокубках сезона-2026/27

Москва7 июн Вести.Российские клубы не включены в состав участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в список участников еврокубков на сезон‑2026/27 на фоне продолжающегося отстранения российских клубов и сборных. Соответствующая информация содержится в документах организации, имеющихся в распоряжении "Матч ТВ".

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок.

При этом, по итогам завершившегося сезона, Россия заняла 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла рассчитывать на четыре клуба в еврокубках.

Ранее французский "Пари Сен-Жермен стал двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу, обыграв в финальном матче английский "Арсенал" в серии пенальти. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Сафонов стал первым российским футболистом в истории, дважды выигрывавшим Лигу чемпионов.