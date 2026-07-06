РФ примет финал Лиги чемпионов и матч Суперкубка УЕФА после снятия санкций Казань может принять Суперкубок УЕФА, а Санкт-Петербург — финал Лиги чемпионов

Москва6 июл Вести.У России есть устная договоренность с УЕФА о том, что после снятия санкций финал Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА будут проходить в российских городах. Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести цитирует его слова "МатчТВ"

В 2022 году финал Лиги чемпионов планировалось провести в Санкт-Петербурге, а Суперкубок УЕФА — в Казани в 2023-м. Однако в 2022 году обе игры были перенесены в другие страны из-за отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях.