Колосков: никто не ожидал продления бана УЕФА, все надеялись на снятие санкций

Почетный президент РФС высказался о продлении бана для российского футбола Колосков: никто не ожидал продления бана УЕФА, все надеялись на снятие санкций

Москва7 июн Вести.Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение о продлении отстранения российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоне‑2026/2027. По его мнению, все ждали другого решения.

Однако, добавил Колосков, "наши ожидания – наши проблемы".

Никто не ожидал продления бана УЕФА. Все ждали другого решения – снятия санкций и ограничений цитирует почетного президента РФ Чемпионат.com

Колосков также отметил, что решение УЕФА будет действовать до тех пор, пока на Украине не завершится специальная военная операция.

Ранее советник президента УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация продолжает считать Россию частью мировой футбольной семьи.