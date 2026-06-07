Москва7 июнВести.Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение о продлении отстранения российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоне‑2026/2027. По его мнению, все ждали другого решения.
Однако, добавил Колосков, "наши ожидания – наши проблемы".
Никто не ожидал продления бана УЕФА. Все ждали другого решения – снятия санкций и ограниченийцитирует почетного президента РФ Чемпионат.com
Колосков также отметил, что решение УЕФА будет действовать до тех пор, пока на Украине не завершится специальная военная операция.
Ранее советник президента УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация продолжает считать Россию частью мировой футбольной семьи.