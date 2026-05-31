Москва31 мая Вести.Хвича Кварацхелия, являющийся полузащитником французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", признан игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

25-летний Кварацхелия в 16 матчах нынешнего турнира забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.

В составе парижского клуба он дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, по одному разу — Кубок Франции, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок. Ранее он играл за казанский "Рубин", московский "Локомотив" (с которым в 2019 году завоевал Кубок России), а также за итальянский "Наполи", став с ним чемпионом страны.

ПСЖ завоевал титул победителя Лиги чемпионов сезона-2025/26. В финале парижский клуб в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 обыграл английский "Арсенал" (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). Обладателем трофея в составе ПСЖ стал российский голкипер Матвей Сафонов.