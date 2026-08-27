Москва27 авг Вести.Определились все 36 футбольных клубов, которые станут участниками общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА в сезоне-2026/27.

Место в основном этапе соревнований ранее гарантировали себе 29 команд. Напрямую в эту стадию прошли английские "Арсенал", "Астон Вилла", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Атлетико", "Барселона", "Бетис", "Вильярреал" и "Реал", немецкие "Бавария", "Боруссия", "Лейпциг" и "Штутгарт", а также итальянские "Интер", "Комо", "Наполи" и "Рома".

Компанию им составили французские "Ланс", "Лилль" и "Пари Сен-Жермен", португальские "Порту" и "Спортинг", нидерландские ПСВ и "Фейеноорд", а также бельгийский "Брюгге", турецкий "Галатасарай", чешская "Славия" и украинский "Шахтер".

Еще семь команд смогли протйти в общий этап через квалификационный отбор: норвежские "Викинг" и "Буде-Глимт", греческий АЕК, турецкий "Фенербахче", австрийский ЛАСК, азербайджанский "Сабах", а также "Слован" из Словакии.

Каждый клуб в рамках общей стадии ЛЧ проведет по восемь матчей - четыре дома и четыре в гостях. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, расположившиеся на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковых матчах плей-офф. Остальные команды покинут турнир.

"Пари Сен-Жермен" вместе с российским голкипером Матвеем Сафоновым в мае 2026 года стал двукратным победителем ЛЧ. Французская команда в финальном матче обыграла лондонский "Арсенал" в серии пенальти.