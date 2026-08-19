Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии телеканала ESPN Телеканал ESPN включил Сафонова в десятку лучших вратарей мира

Москва19 авг Вести.Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов занял десятое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии ESPN. Об этом говорится на сайте американского телеканала.

ESPN - это американский международный спортивный телеканал и медиакомпания, специализируется на трансляциях соревнований по различным видам спорта.

В ESPN обратили внимание на уверенную игру Сафонова при пенальти и отметили его вклад в победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка. Тогда голкипер отразил четыре 11-метровых удара, а ПСЖ выиграл со счетом 2:1 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Первое место в рейтинге занял испанский вратарь английского "Арсенала" Давид Райя. На второй строчке расположился бельгиец Тибо Куртуа из мадридского "Реала", а третьим стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за английский "Манчестер Сити".

Сафонову 27 лет. Он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В составе парижского клуба россиянин дважды выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА, а также по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции и Межконтинентального кубка.