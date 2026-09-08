Сафонов претендует на приз лучшему вратарю года имени Яшина Голкипер "ПСЖ" Сафонов стал номинантом на приз имени Льва Яшина

Москва8 сен Вести.Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в список претендентов на приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручается лучшему голкиперу года по версии France Football. Об этом сообщила пресс-служба премии.

В прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем "ПСЖ", выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с парижским клубом россиянин завоевал титулы в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, а также победил в Межконтинентальном кубке. За сезон-2026/27 Сафонов провел 27 матчей, в 12 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Помимо Сафонова, на награду претендуют девять футболистов: Яссин Буну, Тибо Куртуа, Грегор Кобель, Эмилиано Мартинес, Эдуар Менди, Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон и Возинья.

Победителя объявят 26 октября на церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне. Впервые мероприятие пройдет за пределами Парижа.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года. До перехода во французский клуб он играл за "Краснодар", воспитанником которого является. Россиянин стал первым отечественным вратарем, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Награда лучшему вратарю была учреждена France Football в 2019 году и получила имя Льва Яшина. Советский голкипер остается единственным вратарем, которому удалось завоевать "Золотой мяч" - он получил эту награду в 1963 году.