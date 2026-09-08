France Football объявил 30 претендентов на "Золотой мяч" 2026 года

"ПСЖ" установил рекорд по числу номинантов на "Золотой мяч" France Football объявил 30 претендентов на "Золотой мяч" 2026 года

Москва8 сен Вести.Журнал France Football назвал всех 30 футболистов, претендующих на "Золотой мяч" по итогам сезона-2025/26. Список опубликован пресс-службой премии.

Среди номинантов оказались Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль, Харри Кейн, Винисиус, Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и другие футболисты.

Сразу десять игроков из списка представляют "ПСЖ", что стало новым рекордом премии. В 2025 году среди претендентов было девять футболистов парижского клуба. Предыдущий рекорд принадлежал "Реалу", который в 2018 году представляли восемь номинантов.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является Усман Дембеле. Рекорд по числу наград принадлежит Лионелю Месси, который выигрывал приз восемь раз. Нынешняя номинация стала 17-й в карьере аргентинца.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 26 октября в Лондоне. Впервые мероприятие состоится за пределами Парижа.