Москва8 сенВести.Журнал France Football назвал всех 30 футболистов, претендующих на "Золотой мяч" по итогам сезона-2025/26. Список опубликован пресс-службой премии.
Среди номинантов оказались Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль, Харри Кейн, Винисиус, Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и другие футболисты.
Сразу десять игроков из списка представляют "ПСЖ", что стало новым рекордом премии. В 2025 году среди претендентов было девять футболистов парижского клуба. Предыдущий рекорд принадлежал "Реалу", который в 2018 году представляли восемь номинантов.
Действующим обладателем "Золотого мяча" является Усман Дембеле. Рекорд по числу наград принадлежит Лионелю Месси, который выигрывал приз восемь раз. Нынешняя номинация стала 17-й в карьере аргентинца.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 26 октября в Лондоне. Впервые мероприятие состоится за пределами Парижа.