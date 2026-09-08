Москва8 сенВести.Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вошел в число претендентов на "Золотой мяч" 2026 года. Об этом сообщается на сайте премии.
Для аргентинца эта номинация стала 17-й в карьере.
Месси является восьмикратным обладателем награды. В предыдущий раз он претендовал на "Золотой мяч" в 2023 году.
Эта номинация стала для него 17-й в карьере.
Среди других номинантов 2026 года - Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие футболисты. Криштиану Роналду, пять раз выигрывавший награду, третий год подряд не вошел в число номинантов.
Победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Действующим обладателем "Золотого мяча" является Усман Дембеле.
Ранее Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Свою версию опубликовала Международная ассоциация спортивной прессы, в опросе приняли участие 472 журналиста.