Лионель Месси номинирован на "Золотой мяч" впервые с 2023 года

Месси в 17-й раз вошел в список претендентов на "Золотой мяч" Лионель Месси номинирован на "Золотой мяч" впервые с 2023 года

Москва8 сен Вести.Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вошел в число претендентов на "Золотой мяч" 2026 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Для аргентинца эта номинация стала 17-й в карьере.

Месси является восьмикратным обладателем награды. В предыдущий раз он претендовал на "Золотой мяч" в 2023 году.

Эта номинация стала для него 17-й в карьере.

Среди других номинантов 2026 года - Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие футболисты. Криштиану Роналду, пять раз выигрывавший награду, третий год подряд не вошел в число номинантов.

Победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Действующим обладателем "Золотого мяча" является Усман Дембеле.

Ранее Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Свою версию опубликовала Международная ассоциация спортивной прессы, в опросе приняли участие 472 журналиста.