Чемпион мира Месси объявил об уходе из сборной Аргентины Лионель Месси завершил выступление за сборную Аргентины по футболу

Москва31 авг Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в составе сборной Аргентины по футболу. Об этом прославленный спортсмен объявил на своей странице в социальной сети, опубликовав фото своего заявления.

После долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня, но я понимаю, что сейчас подходящий момент пишет Месси

Лионель Месси - чемпион мира в составе сборной Аргентины, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и шестикратный — "Золотой бутсы". Один из лучших футболистов всех времен.